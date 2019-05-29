ЮНИСЕФ запустил в Марокко новую образовательную программу для школьников

Рабат, , 09:45 — REGNUM В партнерстве с марокканским министерством образования Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) приступил к реализации нового этапа своей образовательной программы «Child to child», которая направлена на содействие зачислению в общеобразовательные учреждения и оказание помощи детям, прекратившим обучение в школах Марокко.

В рамках программы, действующей до 2030 года, сотрудники ЮНИСЕФ определяют детей, которые не посещают школу, и работают над их реинтеграцией в систему образования. Марокканское информационное агентство MAP сообщает, что первой к новой фазе проекта подключилась небольшая государственная школа в северной провинции Танжер.

Представитель ЮНИСЕФ Джованна Барберис заявила, что данный проект дает детям, которые бросили школу, второй шанс на получение образования и осуществляет их подготовку в рамках образовательных программ Марокко. Барберис отметила, что программа также нацелена на профилактику маргинализации подростков, повышение грамотности среди подростков и содействие их профессиональной подготовке для получения специальности.