Антибиотики и бактерии попались экспертам Роскачества в фарше

Москва, , 09:08 — REGNUM Фарш популярных торговых марок не содержит пестицидов, тяжелых металлов и радионуклидов, однако в ряде образцов обнаружились антибиотики и бактерии, вызывающие листериоз. Об этом говорится в опубликованном 29 мая отчете Роскачества.

Исследованию подвергли образцы 17 популярных торговых марок фарша «Домашний» из свинины и говядины, произведенные в Ленинградской, Белгородской, Кировской, Московской, Псковской, Свердловской и Челябинской областях и Великом Новгороде. Для закупки выбрали фарш по цене от 200 до 430 рублей за кг и проверили его по 68 показателям качества и безопасности.

Лучшим оказался фарш «Домашний» торговой марки «Хороший вкус» из Свердловской области. В подмосковной продукции «Мясницкий ряд» и «Мясновъ» нашли листерии — патогенные бактерии, вызывающие листериоз, а в образцах от подмосковной «Рестории» и челябинского «Арианта» зафиксировали превышение норм антибиотиков.

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В фарше «Ашан» и «Черкизово» оказалось высокое содержание жировой и соединительной ткани, а в продукции «Мираторга» и «Рестории» — грубой соединительной ткани и жил. В фарше «Ашан» также оказалось 36,2% жира вместо допустимых 27%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Роскачестве порекомендовали выбирать мороженое, в составе которого не менее 40% молока и сливок, а также натуральные ароматизаторы и стабилизаторы, сливочное масло и яйца.

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