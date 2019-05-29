Президент Турции: мы на втором месте по экспорту сериалов

Анкара, , 09:53 — REGNUM Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с группой деятелей культуры и спортсменами во дворце «Долмабахче» привлек внимание к государственной поддержке сферы кинематографа. Он заявил, что, если в период до 2002 года в Турции снималось около 9 фильмов в год, то сегодня этот показатель достиг 180.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Реджеп Тайип Эрдоган также отметил: «Турецкие сериалы смотрят 500 млн зрителей в 156 странах мира. Турция находится на 2 месте после США по объемам экспорта сериалов». Турецкий лидер также акцентировал внимание и на достижениях в сфере спорта. По его словам, число лицензированных спортсменов в Турции увеличилось с 280 тысяч до 9 млн человек. Он сообщил, что в Турции действуют 863 крупных спортивных комплексов, и добавил, что в 34 городах страны действуют, строятся либо находятся на стадии проектирования 37 стадионов, совокупно рассчитанные на 750 тысяч зрителей.