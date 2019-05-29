Среда, 29 Мая 2019 года
09:48:18 МСК

Японский суд назвал закон о евгенике неконституционным

Общество

Японский суд вынес решение о признании закона о евгенике неконституционным и негуманным

Токио, 29 мая 2019, 09:37 — REGNUM  28 мая районный суд японского города Сэндай впервые постановил, что закон о евгенике 1948 года являлся бесчеловечным и антиконституционным, а положения закона «попирают достоинство личности». Тем не менее необходимость выплат компенсаций правительством суд не признал.

По сообщению японского новостного агентства «Джиджи», закон, который был отменен в 1996 году, подразумевал принудительную стерилизацию людей с генетическими отклонениями или врожденными заболеваниями, чтобы предотвратить появление нездорового потомства. Закон был отменен в 1996 году, но его жертвы продолжают подавать иски на правительство. С 1948—1996 было стерилизовано около 16,5 тысячи человек.

Ранее японское правительство в лице премьер-министра Синдзо Абэ назвало закон дискриминационным и извинилось за проведение подобной политики, а также пообещало выплатить компенсацию. Решение Сэндайского суда может стать прецедентом для судебных инстанций по всей стране.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить