В Новосибирске скончался известный дирижёр Алексей Людмилин

Новосибирск, , 08:53 — REGNUM В Новосибирске накануне, 28 мая, скончался заслуженный деятель искусств России, создатель и главный дирижер симфонического оркестра Новосибирского академического молодежного театра «Глобус», почётный профессор Международного института театра при ЮНЕСКО, обладатель престижной российской премии «Золотая маска» Алексей Людмилин. Ему было 77 лет, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Людмилин родился в Свердловске, окончил Уральскую консерваторию по классу альта и Санкт-Петербургскую консерваторию, факультет оперно-симфонического дирижирования.

На протяжении 20 лет он был солистом оркестра Мариинского театра и дирижёром-ассистентом Юрия Темирканова и Валерия Гергиева. В период с 1989 по 2000 год Людмилин был главным дирижёром Новосибирского государственного академического театра оперы и балета, где осуществил более 30 постановок оперных и балетных спектаклей. Затем год трудился дирижёром-ассистентом Мстислава Ростроповича в международном проекте — постановка оперы «Леди Макбет Мценского уезда» (Испания, Италия, Германия, Франция). С 2001 по 2003 годы был главным дирижёром Государственного академического театра оперы и балета Башкирии, а с 2006 по 2007 год — главным дирижёром Дальневосточного и Омского симфонических оркестров.

В 2004 году он создал молодежный симфонический оркестр в Новосибирском академическом молодежном театре «Глобус». И с тех пор являлся главным дирижёром оркестра, а также музыкальным руководителем и дирижёром-постановщиком мюзиклов театра.

Соболезнования родным и близким Алексея Людмилина выразил губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Он отметил, что область понесла тяжёлую, невосполнимую утрату.

«Алексей Анатольевич и был этим музыкальным сердцем театра. Чутким, верным, преданным своему любимому делу, своему призванию. Он жил музыкой и всю свою жизнь — до последнего дня — посвятил любимому делу», — сказал Травников.

У Алексея Людмилина множество профессиональных наград, в том числе три «Золотых маски» — в 1999, 2004 и 2013 годах.