В Новой Зеландии введена автоматическая система налоговых вычетов

Веллингтон, , 09:51 — REGNUM В середине мая в Новой Зеландии была запущена автоматическая система налоговых вычетов. За первую неделю работы она выплатила свыше 80 миллионов долларов, сообщает новозеландское новостное издание Otago Daily Times.

Система также анализирует поступление налоговых платежей и может выставлять счета, однако за прошедшую неделю было выставлено счетов лишь на 10 миллионов долларов. По официальной информации, система работает на пределе своих возможностей, анализируя до полумиллиона аккаунтов налогоплательщиков в неделю. Впрочем, на данный момент не сообщалось о каких бы то ни было сбоях. Средства выплачиваются исправно. Всего налоговый вычет уже успели получить 178 тысяч человек, что значительно превосходит ожидания властей.

Возмещение налогов происходит в случае их переплаты, принадлежности к льготным категориям граждан и, например, при оплате образовательных или медицинских услуг. Благодаря системе, новозеландцы могут не тратить своё время и силы на заполнение документов.