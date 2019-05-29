В Австралийском метро запустили беспилотные поезда

Канберра, , 09:34 — REGNUM С 27 мая в метрополитене Сиднея в тестовом режиме начали работать беспилотные поезда. Об этом сообщает австралийское подразделение информационного агентства The Guardian.

По словам пассажиров, они не заметили, что в поезде не было машиниста; даже в час пик система автоматического ведения справилась безупречно. Кроме того, благодаря автопилоту на некоторых участках пути удалось вдвое сократить время поездки. Поезда с автоматическим управлением разгоняются до 100 километров в час и более плавно тормозят.

Впрочем, некоторые неудобства все же существуют: система голосового оповещения постоянно громко предупреждает пассажиров о необходимости соблюдать осторожность, не блокировать двери и не облокачиваться на них. Это вызывает раздражение, некоторые пассажиры даже направили жалобы руководству метрополитена. Также сообщалось о сбое в работе информационного табло, на котором отражается путь поезда и станции.