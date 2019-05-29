В городах Дании прошел массовый марш в защиту окружающей среды

Копенгаген, , 09:39 — REGNUM Во многих городах Дании прошли демонстрации в поддержку инициатив по защите окружающей среды и выполнения условий Парижского соглашения 2015 года. В связи с этим перед жителями столицы Дании выступила 16-летняя шведская активистка Грета Тунберг, благодаря которой и зародилось это массовое движение. Так называемые марши прошли в 12 датских городах — об этом сообщает датское новостное агентство Danmarks Radio («Радио Дании»).

Корреспондент агентства Тёгер Кирк, освещавший данное событие, так прокомментировал появление Греты Тунберг перед её датскими единомышленниками: «То, что осмелилась озвучить Грета, действительно повлияло на нашу молодежь. Она — герой датских школьников. Они могут не знать премьер-министра Швеции, могут не знать, что происходит в шведской политике, но они точно знают, кто такая Грета Тунберг».

Сама героиня в ходе своего выступления на дворцовой площади Кристиансборга (Копенгаген) заявила: «Вместо того чтобы обвинять других и указывать, что им делать, мы должны сами стать примером».