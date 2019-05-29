Среда, 29 Мая 2019 года
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Храм Святой Екатерины предложили построить на Марсе

Общество

В администрацию Екатеринбурга поступило уже 8417 обращений

Екатеринбург, 29 мая 2019, 08:43 — REGNUM  В мэрию Екатеринбурга поступило уже 8417 предложений по поводу возможных мест для строительства храма Святой Екатерины. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Среди возможных мест граждане называют в том числе и другие города. Один из местных жителей даже предложил построить храм на планете Марс.

Напомним, сбор предложений завершится 30 мая. После этого будет проведено рейтинговое голосование. Затем состоится опрос, по итогам которого определят место для строительства главного собора Екатеринбурга.

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Спор о строительстве храма в Екатеринбурге
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