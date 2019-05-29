Ортодоксы подали в суд на израильскую авиакомпанию «Эль Аль»

Иерусалим, , 09:54 — REGNUM 28 мая в мировой суд города Реховот поступил иск на 100 тысяч долларов против израильской национальной авиакомпании «Эль Аль». Как сообщает израильское информационное агентство Ynet, истцами выступают ультраордоксальные пассажиры скандального рейса Нью-Йорк — Тель-Авив.

Ортодоксы обвиняют руководство компании в «нарушении святости субботы». Пассажиры рейса, следовавшего из Нью-Йорка в Тель-Авив, требовали срочной посадки в связи с наступлением шаббата (субботы) и устроили драку на борту самолета, пытаясь прорваться в кабину пилотов. Экипаж был вынужден посадить самолет в Афинах.

Истцы отмечают, что еще до вылета из Нью-Йорка стало понятно, что самолет приземлится в Израиле после наступления шаббата. В связи с этим диспетчеры в аэропорту предоставили экипажу возможность высадить религиозных пассажиров. Однако пилот убедил пассажиров, что рейс будет завершен за час до субботы без совершения промежуточных посадок. По словам адвоката, сообщение о вынужденной посадке вызвало у пассажиров «огорчение и отчаяние». О драке на борту истцы при этом не упомянули.