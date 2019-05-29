Более 20 тыс. жителей Нигерии бежали в Нигер — UNHCR

Кадуна, Нигерия, , 08:49 — REGNUM Столкновения на северо-западе Нигерии вынудили более 20 тысяч человек бежать в соседний Нигер. Беженцы начали покидать Нигерию с апреля 2019 года, передает информационное агентство Reuters со ссылкой на заявление управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR) от 28 мая.

По информации издания, в северо-западном регионе Нигерии стремительно ухудшается ситуация в области безопасности на фоне столкновений военных и полиции с местными бандами. Также регион штата Замфара страдает от серии убийств и похищений.

На северо-востоке страны рассредоточены службы безопасности, которые десятилетие борются с террористической группировкой «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не имеет к этому никакого отношения», — прокомментировал ситуацию с беженцами на северо-западе Нигерии пресс-секретарь UNHCR Бабар Балоч.

«Люди бегут по нескольким причинам, среди них столкновения между земледельцами и скотоводами из различных этнических групп, а также похищения ради выкупа», — добавил Балоч.