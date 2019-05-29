Почти каждый третий житель России экономит на путешествиях

Москва, , 08:23 — REGNUM В России за последний год число жителей страны, которые сократили свои траты, возросло по всем статьям расходов. При этом, если раньше главной статье экономии была еда, то теперь ситуация изменилась. Об этом свидетельствуют результаты исследования холдинга «Ромир».

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Жители России перешли в режим жёсткой экономии

Так, согласно опросу, больше, чем на еде, в течение 2019 года граждане РФ экономили на путешествиях. Таких оказалось 29%. Этот показатель более чем в два раза превышает статистику 2018 года. Тогда об экономии на поездках заявляли 12% опрошенных.

Снижать траты на еду вынуждены 24% опрошенных, в то время как годом ранее показатель составлял 17%. Третье место занимают расходы на одежду и обувь: если в 2018 году о такой экономии сообщили 9% опрошенных, то теперь этот показатель вырос в два с половиной раза — до 23%.

Расходы на развлечения сократили 22%, тогда как годом ранее таковых было 6%. Меньше стали тратить на рестораны 15% против 4% годом ранее, на алкоголь и сигареты — 13% против 5%. При этом доля экономящих на медицине выросла с 1% до 7%. Также значительно, в пять раз возросло количество тех, кто стал экономить на транспорте — с 1% до 5%.

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Также в число статей для экономии попали бытовые услуги, занятия спортом, мобильная связь, гаджеты. Ни в чём себе не отказывают только 17% опрошенных.

Добавим, что всероссийский опрос был проведён в апреле 2019 года. На вопрос, на чём пришлось экономить в течение последнего года, ответили полторы тысячи респондентов.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным опроса ВЦИОМ, в 2019 году жители России в среднем готовы потратить на отдых 43 тыс. 333 руб. на одного члена семьи. Это на 2% меньше, чем в 2018 году. Значительно выше предполагаемые траты жителей Москвы и Санкт-Петербурга — 52 тыс. 298 руб. и граждан с высоким достатком — 47 тыс. 714 руб.).