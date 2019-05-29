ЦАР грозит вспышка полиомиелита — ВОЗ

Банги, , 08:24 — REGNUM В Центрально-Африканской Республике были зафиксированы два случая заражения полиомиелитом. Об этом передает информационное агентство Reuters со ссылкой на заявление Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По информации издания, это один из последних случаев регресса в мировых усилиях по устранению этой тяжелой болезни.

Случаи заболевания, зафиксированные ВОЗ 24 мая в ЦАР, вызваны отсутствием прививки, а не типом вируса, все еще являющимся эндемичным в Пакистане и Афганистане.

«Существует огромный риск распространения вируса, так как оба случаи были зафиксированы у людей, проживающих во внутренних районах, где, по оценкам, население достигает восьми тысяч человек», — говорится в заявлении ВОЗ.

«В двух предыдущих случаях не было информации о вакцинации от полиомиелита. Обеспеченность прививками в пострадавшем регионе составляет 50%, одной из основных преград для вакцинации является нестабильность в регионе», — отмечает ВОЗ.