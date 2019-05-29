В Перми гимназистка сдаёт экзамены отдельно из-за отсутствия медсправки

Пермь, , 08:08 — REGNUM В Перми ученице девятого класса местной гимназии пришлось сдавать экзамен по русскому языку в одиночестве. Из-за отсутствия справки от фтизиатра школа вынуждена создавать особые условия для своей ученицы. Подростка завели в здание через запасной вход и предоставили отдельный кабинет с видеонаблюдением, сообщают СМИ.

Итоговая аттестация для девятиклассницы проходит в особом порядке. Гимназистке предстоит сдать еще три экзамена.

«У меня на руках протокол о ГИА моей дочери. И в нем написано, что причина ее изоляции в отсутствии документа от фтизиатра. Однако директор школы всем заявила, что я подписала отказ от обработки персональных данных. Но я ничего такого не подписывала», — сказала мать выпускницы 9-го класса, сообщает издание «Местное время».

В министерстве образования Пермского края заявили, что родителям девятиклассницы неоднократно говорили о необходимости медсправки, но к моменту итоговой аттестации они ее так и не предоставили. Этим они поставили под вопрос участие дочери в экзаменах и получение аттестата. В ведомстве сообщили, что не могли допустить необследованную девушку в помещения, где находились другие выпускники, сообщает портал 59.ru.

«В пункте проведения экзамена было около 300 человек, которые имеют право на охрану своего здоровья. В интересах выпускницы государственная экзаменационная комиссия Пермского края решила провести для нее экзамены в условиях, исключающих контакт с другими детьми. При принятии решения о создании в пункте отдельной аудитории комиссия руководствовалась в том числе и требованиями Конституции Российской Федерации на права и свободу гражданина, не нарушающими права и свободы других лиц», — отметили в минобре региона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, противостояние гимназии и родителей двух девочек (учениц третьего и девятого класса) длится уже давно. Образовательное учреждение настаивает на справке от фтизиатра. А родители считают, что для посещения гимназии необходимо только прохождение теста T-spot. Главный внештатный фтизиатр минздрава Прикамья Александр Шурыгин обратил внимание на то, что педагоги поступили правильно, не став толковать результаты T-Spot и отправив детей к фтизиатру для получения справки. В результате дети были переведены на дистанционное обучение.

Стоит отметить, что недопуск гимназисток к аудиторным занятиям из-за отсутствия медсправки создал широкий резонанс. Ряд родителей, чьи дети учатся в гимназии № 3, встали на защиту школы. Родительское сообщество считает верным решение образовательного учреждения, а поведение матери девочек — однобоким, неправильным взглядом на ситуацию.

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