Представители правозащитных организаций проведут встречу в Южной Корее

Сеул, , 08:06 — REGNUM Представители Национальной комиссии по правам человека Южной Кореи проведут обучающую встречу с представителями правозащитных организаций семи стран мира. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Национальной комиссии.

По их словам, южнокорейская комиссия пригласила представителей правозащитных организаций из Афганистана, Австралии, Казахстана, Монголии, Омана, Самоа и Шри-Ланки.

В рамках данной встречи представители всех стран обсудят вопросы, касающиеся прав человека, борьбы с ненавистью и дискриминацией, поделятся своим опытом и так далее.

Известно, что обучающие встречи представители Национальной комиссии по правам человека проводят с 2006 года.

«Посредством такого обучения мы надеемся поделиться нашим опытом, а также внести свой вклад в продвижение прав человека в международном сообществе», — сообщили представители Национальной комиссии.