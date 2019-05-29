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Где в Екатеринбурге построить храм Святой Екатерины: фоторепортаж

Общество

Обзор некоторых предлагаемых мест

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Где в Екатеринбурге построить храм Святой Екатерины: фоторепортаж
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Свято-Троицкий кафедральный собор. Пожалуй, главный храм Екатеринбурга. Здесь проводятся основные богослужения

Екатеринбург, 29 мая 2019, 08:12 — REGNUM  События в центре Екатеринбурга, когда часть жителей города вышла на защиту сквера у Театра драмы от строительства храма Святой Екатерины, вызвали широкий резонанс. Причины, по которым люди проявили активность, разные. Одним не понравилось то. что храмов в центре города уже, по их мнению, и так много. Другие оказались возмущены тем, что их мнения не спросили. Третьи просто решили вступиться за сквер. И так далее.

Религиозных объектов в центре города за последние 20 лет действительно появилось немало. Из крупных — Храм-на-Крови и храм «Большой Златоуст». А вот главный собор города — Святой Екатерины — пока так и не построили. Сейчас роль главного выполняет Свято-Троицкий кафедральный собор.

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Свято-Троицкий кафедральный собор. Пожалуй, главный храм Екатеринбурга. Здесь проводятся основные богослужения
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Свято-Троицкий кафедральный собор. Пожалуй, главный храм Екатеринбурга. Здесь проводятся основные богослужения
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Храм-на-Крови. Он был построен в 2003 году на месте расстрела бывшего императора Николая торого, его семьи и слуг
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Храм-на-Крови. Он был построен в 2003 году на месте расстрела бывшего императора Николая торого, его семьи и слуг
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Храм Вознесения. Один из старинных в городе
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Храм Вознесения. Один из старинных в городе
4
Храм-на-Крови и Храм Вознесения находятся буквально через дорогу
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Храм-на-Крови и Храм Вознесения находятся буквально через дорогу
5
Храм «Большой Златоуст»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Храм «Большой Златоуст»
6
Церковь на Куйбышева — Хохрякова
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Церковь на Куйбышева — Хохрякова
7
Часовня недалеко от Денропарка возле цирка
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Часовня недалеко от Денропарка возле цирка
8
Новая церковь возле железнодорожного вокзала
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Новая церковь возле железнодорожного вокзала
9
Приход на Ленина, 11
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Приход на Ленина, 11
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Часовня на площади Труда. Именно здесь до 1930 года был храм Святой Екатерины
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Часовня на площади Труда. Именно здесь до 1930 года был храм Святой Екатерины

Где же тогда строить храм Святой Екатерины? Мэрия сейчас проводит опрос граждан и население уже представило 48 предложений. Если не считать окраины, на которых главный городской собор вряд ли построят. то остаётся несколько площадок в центре города и в непосредственной близости от него. Правда, многие из площадок далеко не бесспорные, а в сквере, на пруду и на площади Труда собор уже пытались построить, но не удалось.

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Храм на воде мог появиться где-то здесь. Но от проекта отказались
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Храм на воде мог появиться где-то здесь. Но от проекта отказались
12
Территория за Макаровским мостом, на правом берегу реки Исеть. Эту площадку тоже предлагают под храм
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Территория за Макаровским мостом, на правом берегу реки Исеть. Эту площадку тоже предлагают под храм
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Возможно, здесь будет храм
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Возможно, здесь будет храм
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Звучат предложения построить храм вместо долгостроя у цирка. Но это будет слишком близко от Свято-Троицкого кафедрального собора, поэтому вряд ли здесь появится храм Святой Екатерины
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Звучат предложения построить храм вместо долгостроя у цирка. Но это будет слишком близко от Свято-Троицкого кафедрального собора, поэтому вряд ли здесь появится храм Святой Екатерины
15
А так, места здесь много. Для большого собора точно хватит
Алексей Колчин © ИА REGNUM
А так, места здесь много. Для большого собора точно хватит
16
В 2010 году храм предлагали восстановить здесь, на площади Труда, на историческом месте. Не удалось
Алексей Колчин © ИА REGNUM
В 2010 году храм предлагали восстановить здесь, на площади Труда, на историческом месте. Не удалось
17
Также храм предлагают построить на площади 1905 года. Здесь до 1930 года стоял Богоявленский собор
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Также храм предлагают построить на площади 1905 года. Здесь до 1930 года стоял Богоявленский собор
18
Но тогда может пострадать памятник Ленину, что устроит далеко не всех
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Но тогда может пострадать памятник Ленину, что устроит далеко не всех
19
Звучат предложения построить храм на месте нынешнего торгового центра «Пассаж». Правда, это вряд ли произойдёт
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Звучат предложения построить храм на месте нынешнего торгового центра «Пассаж». Правда, это вряд ли произойдёт
20
А чуть не построили собор вот в этом сквере. Не удалось
Алексей Колчин © ИА REGNUM
А чуть не построили собор вот в этом сквере. Не удалось
21
Вид на Храм-на-Крови со стороны сквера у Драмтеатра
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Вид на Храм-на-Крови со стороны сквера у Драмтеатра
22
Ельцин-центр. И вместо него некоторые горожане предлагают построить храм. Но это тоже вряд ли случится
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Ельцин-центр. И вместо него некоторые горожане предлагают построить храм. Но это тоже вряд ли случится
23
Возможно, храм появится где-то здесь, в районе Динамо. Если вообще появится
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Возможно, храм появится где-то здесь, в районе Динамо. Если вообще появится
24
Возможное место под храм
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Возможное место под храм

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regnum author Алексей Колчин
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Спор о строительстве храма в Екатеринбурге
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