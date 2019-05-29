Где в Екатеринбурге построить храм Святой Екатерины: фоторепортаж

Екатеринбург, , 08:12 — REGNUM События в центре Екатеринбурга, когда часть жителей города вышла на защиту сквера у Театра драмы от строительства храма Святой Екатерины, вызвали широкий резонанс. Причины, по которым люди проявили активность, разные. Одним не понравилось то. что храмов в центре города уже, по их мнению, и так много. Другие оказались возмущены тем, что их мнения не спросили. Третьи просто решили вступиться за сквер. И так далее.

Религиозных объектов в центре города за последние 20 лет действительно появилось немало. Из крупных — Храм-на-Крови и храм «Большой Златоуст». А вот главный собор города — Святой Екатерины — пока так и не построили. Сейчас роль главного выполняет Свято-Троицкий кафедральный собор.

Где же тогда строить храм Святой Екатерины? Мэрия сейчас проводит опрос граждан и население уже представило 48 предложений. Если не считать окраины, на которых главный городской собор вряд ли построят. то остаётся несколько площадок в центре города и в непосредственной близости от него. Правда, многие из площадок далеко не бесспорные, а в сквере, на пруду и на площади Труда собор уже пытались построить, но не удалось.

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