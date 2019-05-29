В парках Москвы откроются летние читальни

Москва, , 07:46 — REGNUM В парках Москвы с 1 июня откроются летние читальни городских библиотек. Летом читальни будут работать в 12 городских парках, сообщается на портале мэра столицы.

Москвичи смогут записаться в библиотеку, чтобы брать книги домой, или обменяться книгами на полках буккроссинга. Читальни расположатся в павильонах, на верандах, в шатрах.

Летние читальни появятся в саду имени Баумана, Измайловском парках, парке «Кузьминки», музее-заповеднике «Царицыно» и др. и будут работать до конца лета по выходным дням.

Около 40 парков Москвы проведут бесплатные занятия йогой

Как сообщало ИА REGNUM, в московских перках с 1 июня в восьмой раз стартует проект «Йога в парках». Бесплатные занятия будут проводиться в 37 городских парках.

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