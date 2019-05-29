Китай уверенно наращивает количество отделений матери и ребенка в клиниках

Пекин, , 07:28 — REGNUM В общей сложности 3080 учреждений здоровья матери и ребенка было создано в Китае на конец 2018 года, что увеличило количество коек в акушерско-педиатрических отделениях, сообщили в Национальной комиссии здравоохранения, передает 28 мая агентство Синьхуа.

В настоящее время Китай продолжает строительство медицинских учреждений матери и ребенка на уездном уровне. Так, на конец 2018 года они были созданы как минимум в единичном количестве в каждом уезде, отметил представитель комиссии Цинь Гэн.

С 2016 по 2018 год китайское правительство вложило около 8,48 млрд юаней ($1,23 млрд) на поддержку и строительство 561 отделения матери и ребенка, если верить отчету китайского минздрава.

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