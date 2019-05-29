Project Syndicate: Мир должен изменить свое отношение к рынку труда

Максим Исаев, , 08:22 — REGNUM

На протяжении большей части периода, наступившего после окончания Второй мировой войны, экономическая политика международного сообщества была сосредоточена на безработице. Массовое сокращение рабочих мест во время Великой депрессии имело долговременное воздействие, по крайней мере на протяжении двух поколений. Но уровень занятости — это лишь один из аспектов, определяющих благосостояние, и в современном мире этого недостаточно, пишет Майкл Спенс в статье для издания Project Syndicate.

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Характер экономического роста стран в период между Второй мировой войной и примерно 1980 годом в основном был благоприятным. Конечно, были периоды спада, но уровень безработицы оставался низким. Доля доходов рабочей силы постепенно росла.

Это ориентированное на безработицу мышление сохранилось до сих пор. Это видно, например, по дискуссиям об искусственном интеллекте и процессе автоматизации. Существуют опасения по поводу технологической безработицы. Считается, что экономика США в целом процветает, поскольку уровень безработицы достиг рекордного минимума, имеет место умеренный экономический рост, а инфляция находится под контролем.

Но благоприятные модели роста, существовавшие несколько десятилетий назад, больше не существуют. Безусловно, есть экономики, основные проблемы которых связаны с экономическим ростом и уровнем занятости. В Италии, например, рост ВВП оставался незначительным в течение двух десятилетий, при этом сохраняется высокий уровень безработицы (более 10%), а уровень безработицы среди молодёжи составляет почти 30%. Аналогичным образом, в развивающихся странах на ранних стадиях развития ключевой политической целью является обеспечение роста занятости.

Однако трудоустройство — это только первый шаг. В современной экономике проблемы занятости носят многоаспектный характер. Люди, устроившиеся на работу, сталкиваются с проблемами в широком спектре областей, включая вертикальную мобильность, безопасность, здоровье, баланс между работой и жизнью, доходами и их распределением. Таким образом, директивные органы не должны ограничиваться лишь простыми показателями уровня безработицы, а должны рассматривать многочисленные аспекты занятости, которые влияют на уровень благосостояния.

В период стремительных структурных изменений, когда исчезают или трансформируются многие рабочие места, меняется набор навыков, которыми должны обладать работники, даже при наличии государственных программ поддержки у рабочих возникает чувство незащищённости. Ситуация в данной сфере стремительно ухудшается, когда присутствие государства начинает сокращаться. Даже если рабочие не потеряют свою работу, их благосостояние может подорвать страх потери работы. В конце концов, учитывая всё более экстремальные уровни неравенства в доходах, лишь немногие имеют возможность застраховать себя от потрясений в сфере занятости или инвестировать значительные средства в переподготовку. Согласно недавнему опросу, который провели сотрудники федеральной резервной системы США, четверо из десяти взрослых американцев не смогут покрыть неожиданные расходы в размере $400 наличными.

На этом фоне разработка систем социального обеспечения приобретает всё большее значение. Тем не менее некоторые правительства и компании не только не укрепляют системы социальной защиты, но, наоборот, пытаются сэкономить деньги и перепоручить сторонним организациям свои функции в сфере здравоохранения, пенсионного обеспечения и страхования от безработицы.

Ещё одним проблемным аспектом занятости является уровень доходов. В большинстве развитых стран, если не во всех, наблюдается тенденция к усилению поляризации рабочих мест и доходов, что часто обусловлено растущим разрывом между ростом производительности труда и стагнирующей заработной платой рабочих с низким и средним уровнем дохода.

Поскольку многие низкоквалифицированные рабочие места были переведены за границу, произошло увеличение предложения на рынке труда, обострив конкуренцию за рабочие места в неавтоматизированных отраслях и неторговых секторах экономики. Снижение эффективности механизмов коллективных переговоров привело к усилению неравенства в доходах. Несмотря на предпринимаемые контрмеры, такие как политика перераспределительного налогообложения, которые несколько смягчили эту тенденцию в некоторых странах, они не изменили её.

Третьим проблемным аспектом занятости является справедливость. Большинство людей понимают, что рыночная экономика не может предоставить полностью равные возможности. Крайнее неравенство, обусловленное привилегированным, не основанным на заслугах доступом к возможностям и заработной плате, — то, что сегодня можно наблюдать во многих странах мира, — является социально разрушительным.

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Четвёртым аспектом занятости являются перспективы вертикальной мобильности. Например, как показывает недавний скандал, связанный с поступлением в престижные университеты США, богатые родители смогли купить для своих детей билет в элитное будущее. Однако элитные университеты — это не единственный способ получить доступ к ценным возможностям. В США существует большое количество качественных высших учебных заведений, как государственных, так и частных, чьи выпускники добились выдающихся достижений в различных областях, включая бизнес, искусство и образование. Таким образом, возможности для вертикальной мобильности не так ограничены, как многие считают.

Конечно, это не означает, что общее снижение уровня вертикальной мобильности, по сравнению с прошлым, не представляет собой важную проблему. Однако дело в том, что простых решений не существует. Одних лишь показателей уровня занятости больше недостаточно для определения того, насколько здоровой является экономика, не говоря уже о благополучии рабочих. Необходимо разработать более тонкий подход, который позволил бы учесть многочисленные аспекты занятости, влияющие на благосостояние людей.