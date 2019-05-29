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Китай запускает прямой рейс между Шэньчжэнем и вьетнамским Вандоном

Общество

Оператором маршрута выступит китайская авиакомпания Donghai Airlines

Шэньчжэнь, Китай, 29 мая 2019, 07:05 — REGNUM  Новый прямой авиарейс был запущен между китайским городом Шэньчжэнь в провинции Гуандун с вьетнамским аэропортом Вандон близ города Халонг, сообщает 28 мая агентство Синьхуа.

Оператором маршрута выступит китайская авиакомпания Donghai Airlines, а рейсы намечены на каждый понедельник с 27 мая по 10 июня, а также каждые вторник и субботу, начиная с 18 июня.

Исходящий рейс будет покидать Шэньчжэнь в 00:05 по местному времени и прибывать в Вандон в 1:30 по местному времени. Обратный рейс будет вылетать из Вандона в 3:00 по местному времени и прибывать в Шэньчжэнь в 6:45 по Пекину.

Вандон является одной из ключевых специальных экономических зон Вьетнама. Новый авиамаршрут призван сделать более удобной поезду во Вьетнам жителям района Дельты Янцзы. В 2018 году китайские туристы осуществили почти 5 млн поездок во Вьетнам, а торговый оборот между Китаем и Вьетнамом достиг $150 млн за указанный период.

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