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От суровой засухи на юго-западе Китая пострадало более 1 млн гектаров зерна

Общество

В провинции Юньнань около 359 067 гектаров зерновых получили серьезные повреждения

Куньмин, Китай, 29 мая 2019, 06:56 — REGNUM  В китайской провинции Юньнань продолжается засуха, которая уже нанесла ущерб 1,04 млн га зерновых культур с начала текущего года, сообщили в местном департаменте сельского хозяйства, передает 28 мая агентство Синьхуа.

В провинции Юньнань около 359 067 гектаров зерновых получили серьезные повреждения из-за суровой засухи и жары, погибло более 166 тыс. гектаров. Дело в том, что начала весны 2019 года в регионе установилась суровая жара при практически полном отсутствие осадков. Китайские эксперты связывают это с глобальным потеплением.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за засухи в Юньнани страдает и сахарный тростник. Так, около 85 тыс. гектаров сахарного тростника уже пострадало от жары и засухи, более 2 тыс. гектаров уничтожено безвозвратно.

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Жара, засуха
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