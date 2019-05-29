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«Прививки есть»: в Зауралье — скандал с препаратами от бешенства

Общество

В департаменте здравоохранения сообщают об отсутствии проблемы

«Прививки есть»: в Зауралье — скандал с препаратами от бешенства
Вакцины

Курган, 29 мая 2019, 06:32 — REGNUM  В Курганской области в 2019 году не зарегистрировано случаев бешенства животных. Вакцина для профилактики заболевания есть в необходимом количестве, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы Зауралья.

Необходимость разъяснения ситуации с прививками возникла из-за информации в ряде СМИ о том, что мать шестилетнего мальчика из Кургана третью неделю ищет вакцину от бешенства по медучреждениям областной столицы. На ребёнка напала кошка из подвала, поцарапала, и женщина опасается за здоровье сына.

Главный внештатный эпидемиолог департамента здравоохранения Курганской области Оксана Сагайдак заявила, что вакцина для профилактики бешенства закуплена за счёт регионального бюджета в необходимом количестве.

За четыре месяца 2019 года с укусами животных в медучреждения Зауралья обратились 698 человек, в том числе 18 человек пострадали от диких животных — лис, енотовидных собак, грызунов. Все пострадавшие прошли курс прививок, которые ставятся бесплатно. Лица, профессиональная деятельность которых связана с контактом с животными, например, лесникам, ветеринарам, егерям прививка от бешенства ставится в обязательном порядке, отметила Оксана Сагайдак.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Кургане 19 мая состоялся митинг матерей детей-диабетиков, протестующих против регулярного дефицита в регионе инсулина. Глава департамента здравоохранения Курганской области Лариса Кокорина признала, что в Курганской детской поликлинике неоперативно обновлялись данные реестра диабетиков и объёмов препаратов для них. По её словам, сейчас на складах АО «Курганфармация» имеются достаточные объемы инсулина.

Читайте ранее в этом сюжете: В Кургане матери детей-диабетиков вышли на митинг против нехватки инсулина

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