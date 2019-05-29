В «Суворовском натиске» победили курсанты-дальневосточники

Благовещенск, , 05:56 — REGNUM Команда Дальневосточного высшего общевойскового командного училища одержала безоговорочную победу на конкурсе военного мастерства «Суворовский натиск», завершившемся на волгоградском полигоне «Прудбой». Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Восточного военного округа.

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Армейские игры проходили с 16 по 29 мая, в ходе которых команды всех военных округов и флотских береговых войск соревновались в мастерстве вождения боевых машин, ориентировании, стрельбе, выполнении иных тактических нормативов. До последнего момента команда ДВОКУ была на второй позиции, но на этапе «эстафета» курсантам удалось опередить команду из соединения Южного военного округа и выйти на первое место, опередив соперника на восемь минут. Третье место досталось команде из линейного соединения Восточного военного округа. Теперь победителям предстоит выступить на международном этапе конкурса, который пройдёт в Китае в августе 2019 года.

«Полученные результаты показывают, что в единственном командном училище на Дальнем Востоке сильнейшая школа боевого мастерства. На состязаниях курсанты получают уникальный опыт, который они привозят в родное училище», — рассказал начальник пресс-службы Восточного военного округа Александр Гордеев.

В текущем году ДВОКУ выставило команды для участия в семи конкурсах «АрМИ-2019». Это «Танковый биатлон», «Суворовский натиск», «Морской десант», «Отличник войсковой разведки», «Эльбрусское кольцо», «Снайперский рубеж» и «Соколиная охота».

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Как сообщало ИА REGNUM, в конкурсах «АрМИ-2019» примут участие 10 государств: Россия, Азербайджан, Армения, Белоруссия, Иран, Казахстан, Китай, Монголия, Узбекистан и Индия. В частности, на территории Китая планируется провести четыре конкурса: «Суворовский натиск», «Безопасная среда», «Мастер оружейник», «Чистое небо». Индия впервые примет конкурс «Отличники войсковой разведки», Монголия — новый конкурс «Конный марафон».

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На данный момент о своём участии заявили 30 стран, они готовы выставить 206 команд. Международные армейские игры «АрМИ-2019» пройдут с 3 по 17 августа 2019 года.