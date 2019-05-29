В России могут подорожать напитки, выдаваемые за пивные

Москва, , 05:46 — REGNUM Подорожание на российском алкогольном рынке напитков, которые производители необоснованно позиционируют как пивные (джин-тоник, ром-кола, «отвёртка»), может произойти в недалёком будущем, пишет 29 мая газета «Известия».

Предложение внести изменение в законодательство («О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта…»), чтобы изменить требования к напиткам, направила в Минин РФ «Опора России», поясняя: перечисленные напитки производители называют пивными, чтобы сэкономить на акцизах.

Между тем покупатели могут не знать, что это продукция не естественного брожения. Спирт в неё добавляется, добавляются и ароматические компоненты.

Авторами инициативы предложено при производстве вышеперечисленных напитков запретить добавлять ароматические вещества, при добавлении которых напитки становятся схожими до степени смешения с другой алкогольной продукцией.

Если это предложение будет принято, то вышеуказанные напитки подорожают на 40%. В итоге псевдопродукция, вероятно, с рынка уйдёт.