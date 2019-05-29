В Приамурье выросла безработица

Благовещенск, , 05:45 — REGNUM С начала года уровень регистрируемой безработицы в Приамурье вырос с 2,4 процента до 2,7 процентов от общего числа трудоспособного населения. Это вызвано массовым обращением в службу занятости граждан предпенсионного возраста, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном центре занятости.

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В настоящее время в областные центры занятости работодателями заявлено 59 тысяч вакансий, из которых 79 процентов составляют рабочие профессии. С начало года было трудоустроено треть зарегистрированных безработных, более 600 человек принимают участие во временных работах, 182 человека проходят профессиональное обучение, в том числе 114 предпенсионеров. На обучение граждан предпенсионного возраста ежегодно планируется 22,2 млн рублей.

«Обучение проходит по следующим профессиям: водитель, охранник, кочегар котельной, экскаваторщик, повар, лаборант по физико-механическим испытаниям, слесарь по сборке металлоконструкций, оператор заправки», — рассказали в областном центре занятости.

Особое внимание уделяется работе с инвалидами. С начала года в службу занятости обратилось 364 инвалида, четверть которых в настоящий момент уже трудоустроена.

Всего, как сообщили в Приамурском Заксобрании, на финансовую поддержку безработных в федеральном бюджете запланировано 691,5 млн руб. До конца года рост количества безработных не прогнозируется: количество людей без работы останется в пределах 11 тысяч человек.

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Как сообщало ИА REGNUM, уровень безработицы в России в апреле составил 4,7% от экономически активного населения. Общая численность безработных в стране в апреле составила 3 млн 554 тысячи человек, увеличившись по сравнению с мартом на 36 тысяч человек. При этом на учёте в органах службы занятости на конец апреля в качестве безработных числились 817 тысяч человек, что на 0,2% меньше, чем в марте.