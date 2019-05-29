В России могут ввести «отцовский капитал»

Москва, , 04:18 — REGNUM Новый вид выплат — «отцовский капитал» — предложено выплачивать после рождения третьего ребенка, пишет 29 мая газета «Известия».

Уточняется, что эти выплаты могут быть введены наряду с материнским капиталом как дополнительная мера поддержки семей с детьми. Их предлагается выплачивать семьям, где в одной семье воспитываются трое детей, причём в зарегистрированном браке.

Комментируя нововведение, его инициатор Сергей Рыбальченко, отметил:

«Это не просто финансовая, это поддержка ещё и ответственного отцовства и благополучия устойчивой многодетной семьи. Ведь, по исследованиям социологов, «третьего ребенка заказывает отец». Но крен сейчас в сторону важности материнства, и роль отцов в госпрограммах остается недооцененной».

Напомним, материнский капитал в России предусмотрен после рождения второго ребёнка и составляет 453,026 тыс. рублей.

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