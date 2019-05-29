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Бывшая жена Безоса придумала, на что потратит полсостояния

Общество

Маккензи Безос собирается поделиться деньгами

Вашингтон, 29 мая 2019, 03:31 — REGNUM  На благотворительность собирается потратить $37 млрд бывшая жена главы Amazon Маккензи Безос, сообщает Bloomberg.

Безос сообщила, что собирается поделиться деньгами: она намерена заниматься благотворительностью.

Напомним, после развода с Джеффа Безосом его жена стала владетельницей большого состояния, причём $37 млрд — примерно половина от этой суммы. Бракоразводный процесс завершился в начале апреля 2019 г.

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