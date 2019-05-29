Среда, 29 Мая 2019 года
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Власти Пензенской области высказались о скандале с дверями в туалетах школы

Общество

Двери в туалетах школы №226 сняли не из-за ЕГЭ

Заречный, Пензенская область, 29 мая 2019, 03:16 — REGNUM  Отсутствие дверей в туалетах в школе №226 города Заречного (Пензенская область) не связано с проведением Единого государственного экзамена, заявила Дина Черёмушкина, пресс-секретарь губернатора и регионального правительства, в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Комментируя публикации в СМИ о том, что во время ЕГЭ в школе №226 в туалетах были сняты двери с кабинок, Черёмушкина сообщила:

«Ситуация сама по себе абсурдна и недопустима, но с проведением ЕГЭ не связана».

По словам представителя губернатора, решение снять двери было принято директором школы в связи с готовящимся ремонтом. Эти действия повлекут за собой служебную проверку и наказание виновных.

Напомним, в СМИ появилась информация о том, что в туалетах в школе №226 убрали двери у кабинок на время ЕГЭ. Также сообщалось, что учащиеся жаловались на наблюдателей, которых в туалетах поставили, чтобы следить за школьниками.

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