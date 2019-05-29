Власти Пензенской области высказались о скандале с дверями в туалетах школы

Заречный, Пензенская область, , 03:16 — REGNUM Отсутствие дверей в туалетах в школе №226 города Заречного (Пензенская область) не связано с проведением Единого государственного экзамена, заявила Дина Черёмушкина, пресс-секретарь губернатора и регионального правительства, в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Комментируя публикации в СМИ о том, что во время ЕГЭ в школе №226 в туалетах были сняты двери с кабинок, Черёмушкина сообщила:

«Ситуация сама по себе абсурдна и недопустима, но с проведением ЕГЭ не связана».

По словам представителя губернатора, решение снять двери было принято директором школы в связи с готовящимся ремонтом. Эти действия повлекут за собой служебную проверку и наказание виновных.

Напомним, в СМИ появилась информация о том, что в туалетах в школе №226 убрали двери у кабинок на время ЕГЭ. Также сообщалось, что учащиеся жаловались на наблюдателей, которых в туалетах поставили, чтобы следить за школьниками.