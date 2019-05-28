День пограничника в Москве отметили праздничным артиллерийским салютом

Москва, , 22:38 — REGNUM В Москве Отдельный гвардейский салютный дивизион Западного военного округа произвёл праздничный артиллерийский салют в честь Дня пограничника, сообщает 28 мая пресс-служба округа.

Залпы салюта гремели 10 минут. За это время салютные установки дивизиона калибра 195, 125 и 105 мм произвели свыше 3,5 тыс. выстрелов.

Более 45 видов фейерверочных изделий обеспечили купола праздничного фейерверка на высоте около 350 метров.

«Салютные установки калибров 195, 125 и 105 мм были размещены на трёх площадках: в Парке Победы на Поклонной горе, на ВДНХ и Измайловском парке», — сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 мая военнослужащие и ветераны Пограничной службы ФСБ России отмечают свой профессиональный праздник День пограничника. Пограничные войска в текущем году празднуют своё 101-летие.

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