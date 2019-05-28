Число коррупционных преступлений в Нижегородской области выросло на 92%

Нижний Новгород, , 21:54 — REGNUM В Нижегородской области по итогам четырех месяцев 2019 года число преступлений коррупционной направленности увеличилось на 92% и составило 265 преступлений. Об этом ИА REGNUM сообщили в областной прокуратуре.

Наибольшее число фактов коррупции выявлено в Нижегородском районе Нижнего Новгорода — 81 преступление или 30,5%.

В структуре коррупционных преступлений максимальную долю составляют факты взяточничества — 56% и мошенничества — 30,9%.

Сумма ущерба от таких преступлений составила более 180 млн рублей. В ходе расследования наложен арест на имущество стоимостью около 137 млн рублей, изъятое имущество оценивается в 2 млн рублей.

В суд направлены 183 уголовных дела с обвинительным актом.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в апреле правительство Нижегородской области утвердило региональную программу, в соответствии с которой область будет бороться с коррупцией.

Реализация программы рассчитана на период с 2019 по 2021 год. В результате к концу указанного срока число коррупционных нарушений, предполагающих уголовную, административную и иной вид ответственности, сократится до 20% (100 единиц) по сравнению с предыдущим годом.

Число нормативных актов и их проектов, содержащих коррупциогенные факторы, также должно снизиться до 20% от общего числа нормативных актов в сравнении с предыдущим годом.

К 2021 году количество коррупционных проявлений должно составить не более 322 единиц.

Объем финансирования программы из средств областного бюджета составит чуть более 3 млн рублей, или около 1 млн ежегодно, основной объем средств — 2,663 млн рублей — направят на выявление наиболее коррумпированных сфер и оценку эффективности мер против коррупции путем социологических исследований. На антикоррупционное образование и пропаганду направят 338 тыс. рублей.

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