В Челябинске врач осуждён за махинации с диспансеризацией

Челябинск, , 20:46 — REGNUM В Челябинске врач-терапевт городской больницы №9 осуждён за мошенничество с диспансеризацией граждан. В 2017—2018 годах он внёс в карточки 21 гражданина сведения о прохождении ими диспансеризации, при этом фактически её не проводилось, сообщили журналистам в пресс-службе областного управления СКР.

После внесения ложных сведений медик получил деньги, которые ТФОМС выделил медучреждению. Но затем обман раскрыли. В ходе следствия терапевт признал свою вину и возместил ущерб.

Ленинский райсуд Челябинска уже вынес приговор по делу врача. Процесс проходил в особом порядке. Медик признан виновным в преступлении и должен уплатить штраф в размере 200 тыс. рублей.