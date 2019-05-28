Звезда «Игры престолов» стала шедевром мировой живописи в Twitter

Москва, , 17:20 — REGNUM Интернет-пользователи сравнили актера Николая Костер-Вальдау с шедеврами мирового изобразительного искусства. Необычный пост появился в социальной сети Twitter и получил одобрение публики.

Пользовательница с ником theevilvivienne выпустила серию сообщений, в каждом из которых сравнивает фотографии звезды сериала «Игра престолов» с классическими натюрмортами и пейзажами. Вероятно, анализ проходил на основании идентичной цветовой гаммы изображений.

Так, в серии аналогий поучаствовали работы Уильяма Блейка, Винсента Ван Гога, Поля Гогена, Эль Греко, Эдуарда Цетше, Исаака Левитана, Ивана Айвазовского и прочих представителей живописи.

https://twitter.com/theevilvivienne/status/1133075192912240640

Реакции в комментариях — сугубо положительные:

https://twitter.com/R15R03/status/1133324190474539008

Николай Костер-Вальдау — датский актер, известный по ролям в фильмах «Охотники за головами», «Выстрел в пустоту», «Обливион» и другим. Особую популярность ему принесло участие в сериале «Игра престолов» от HBO (2011−2019 год), где он сыграл рыцаря Джейме Ланнистера — одного из главных персонажей истории. В рейтинге журнала The Independent этот герой вошел в тройку лучших характеров во всем сюжете.

Читайте также: Кто хуже всех из героев сериала «Игра престолов»?

Читайте ранее в этом сюжете: Дарт Вейдер и Дейенерис Таргариен: найти пять отличий?