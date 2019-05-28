Вторник, 28 Мая 2019 года
17:22:37 МСК

Звезда «Игры престолов» стала шедевром мировой живописи в Twitter

Общество

Интернет-пользователи в восторге от сравнений в Twitter

Москва, 28 мая 2019, 17:20 — REGNUM  Интернет-пользователи сравнили актера Николая Костер-Вальдау с шедеврами мирового изобразительного искусства. Необычный пост появился в социальной сети Twitter и получил одобрение публики.

Пользовательница с ником theevilvivienne выпустила серию сообщений, в каждом из которых сравнивает фотографии звезды сериала «Игра престолов» с классическими натюрмортами и пейзажами. Вероятно, анализ проходил на основании идентичной цветовой гаммы изображений.

Так, в серии аналогий поучаствовали работы Уильяма Блейка, Винсента Ван Гога, Поля Гогена, Эль Греко, Эдуарда Цетше, Исаака Левитана, Ивана Айвазовского и прочих представителей живописи.

https://twitter.com/theevilvivienne/status/1133075192912240640

Реакции в комментариях — сугубо положительные:

https://twitter.com/R15R03/status/1133324190474539008

Николай Костер-Вальдау — датский актер, известный по ролям в фильмах «Охотники за головами», «Выстрел в пустоту», «Обливион» и другим. Особую популярность ему принесло участие в сериале «Игра престолов» от HBO (2011−2019 год), где он сыграл рыцаря Джейме Ланнистера — одного из главных персонажей истории. В рейтинге журнала The Independent этот герой вошел в тройку лучших характеров во всем сюжете.

Читайте также: Кто хуже всех из героев сериала «Игра престолов»?

Читайте ранее в этом сюжете: Дарт Вейдер и Дейенерис Таргариен: найти пять отличий?

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Треды в соцсетях
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить