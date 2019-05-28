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Строительство дублёра Кутузовского проспекта в Москве начнётся осенью

Общество

Ввод в эксплуатацию намечен на 2021 год

Москва, 28 мая 2019, 17:04 — REGNUM  В Москве в 2021 году завершится строительство Северного дублёра Кутузовского проспекта, сообщили 28 мая в пресс-службе Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы.

Для строительства дороги город привлёк концессионера. Ожидается, что расходы по строительству возьмёт на себя концессионер.

«Дублёр свяжет Молодогвардейскую транспортную развязку с деловым центром Сити столицы, протяженность трассы — более 10 км, будет построена 4−6 полосная дорога», — говорится в информации.

Начало работ запланировано на осень 2019 года. В 2021 году намечена сдача дороги в эксплуатацию.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве согласован третий этап строительства Северо-Восточной хорды.

Читайте ранее в этом сюжете: Согласован третий этап Северо-Восточной хорды Москвы

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