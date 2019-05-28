Услуга, которой не было: в Прикамье неправомерно начисляли плату за ТКО

, , 17:03 — REGNUM В Чернушинском районе Пермского края выявлены нарушения в сфере обращения с отходами производства и потребления. Прокуратура потребовала от регоператора произвести перерасчет начислений за вывоз мусора, поскольку услуга оказывалась только в трех из 75 населенных пунктов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в надзорном ведомстве региона.

С жалобой в прокуратуру обратился житель района, который указал на неправомерность начисления платы регоператором «Теплоэнерго». В ходе проверки выяснилось, что с января по март 2019 года выставлены квитанции об оплате услуг в сфере обращения с ТКО жителям всех населенных пунктов Чернушинского района. Вместе с тем, за указанный период данная коммунальная услуга населению предоставлялась лишь жителям трех населенных пунктов района (город Чернушка, деревня Капкан и поселок Азинский).

Руководителю ПКГУП «Теплоэнерго» внесено представление. Прокуратура потребовала сделать перерасчет гражданам за коммунальные услуги в сторону уменьшения последующих начислений.

Напомним, с 1 января 2019 года в России началась мусорная реформа. В Прикамье регоператором стала ПКГУП «Теплоэнерго». Многие жители региона посчитали тарифы и нормативы накопления мусора завышенными. В мае министерство ЖКХ и благоустройства пермского края заявило, что вступили в силу новые нормативы накопления твердых коммунальных отходов для жителей. Перерасчет платы для жителей будет сделан автоматически, причем за период с 1 января 2019 года. Прокуратура проверила нормативы мусоронакопления и посчитала их избыточными. Надзорное ведомство внесло представление, согласно требованию которого и были пересмотрены показатели.