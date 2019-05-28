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В Екатеринбурге предложили бороться с «гряземесами» с помощью участковых

Общество

«Только с ними будут считаться»

Екатеринбург, 28 мая 2019, 18:07 — REGNUM  «Победить» паркующихся на газонах жителей Екатеринбурга смогут участковые. Об этом заявил член Общественной палаты города Александр Смолин на заседании комиссии по безопасности в гордуме.

По мнению Смолина, именно участковые инспектора смогут справиться с проблемой. Сейчас у города есть возможность штрафовать «гряземесов», но этот процесс затягивается на несколько месяцев. Участковые же — сотрудники полиции, подчеркнул общественник.

«Только с ним будут считаться автовладельцы», — заявил Смолин.

Тем не менее присутствующие не спешили согласиться с рецептом экс-депутата гордумы. Представители УМВД по городу напомнили общественнику, что в полномочия участкового не входит работа с административными правонарушениями, а если сотрудников уполномочат вести «гряземесов», то это усложнит им всю остальную работу.

Ни предложение Смолина, ни ряд других инициатив так и не вошли в решение комиссии. Её глава Сергей Воронин лишь подтвердил, что проблема непростая и требуется повторно разобраться в ней.

Напомним, в марте 2019 года мэр Екатеринбурга Александр Высокинский пригрозил увеличить штраф паркующимся на газонах. Восстанавливать зеленые участки земли приходится за большие деньги, признал градоначальник.

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Городское благоустройство
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