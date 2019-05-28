Двое детей в Петербурге заболели энцефалитом из-за клещей в Ленобласти

Санкт-Петербург, , 16:53 — REGNUM Двое несовершеннолетних в возрасте до 17 лет заболели клещевым энцефалитом в Санкт-Петербурге. Заражение произошло на территории Ленинградской области, в Лужском и Тосненском районах. Об этом сообщили 28 мая в управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

Всего по состоянию на 27 мая в медицинские организации в Петербурге в связи с укусами клещей обратились 4758 человек, в том числе 915 детей. Эти цифры — на уровне средних многолетних показателей на данное время года.

Причем собственно в черте Санкт-Петербурга пострадали от клещей 423 человека. «Больше всего пострадавших от присасывания клещей отмечается на территории Пушкинского района — 184 человека, Курортного — 79, Красногвардейского — 40», — уточнили в городском Роспотребнадзоре.

Остальные пострадавшие стали «добычей» клещей в соседней Ленобласти, в других регионах РФ и зарубежных странах.

Петербургские специалисты изучили 5304 клеща, снятых с людей, из них 1243 оказались разносчиками клещевого боррелиоза, 31 — вирусного энцефалита, 91 — моноцитарного эрлихиоза человека.

На 27 мая от клещей обработано 95,3% территории города от запланированной площади, в том числе в Московском, Петродворцовом, Выборгском, Колпинском, Приморском, Курортном, Пушкинском районах и городе Павловск.

По данным управления Роспотребнадзора по Ленинградской области, с начала клещевого сезона и по 22 мая в регионе зарегистрировано 1900 пострадавших от присасываний клещей, что выше средних многолетних значений на 31%.

Больше всего пострадавших — в Тихвинском, Киришском, Всеволожском, Гатчинском, Волховском, Лужском, Подпорожском, Кингисеппском и Тосненском районах.

«Клещи присасывались в основном на территориях лесных массивов, садоводств и кладбищ», — рассказали в областном Роспотребнадзоре.

При этом случаи заболеваний клещевым энцефалитом в Ленобласти пока не зарегистрированы, отмечен лишь один случай клещевого боррелиоза у взрослого человека.

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