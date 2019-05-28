Лжеветеран боевых действий обманул Пенсионный фонд в Дагестане

Дербент, Дагестан, , 17:13 — REGNUM В мошенничестве при получении выплат подозревается житель дагестанского города Дербента. Он назвался ветераном боевых действий, чтобы незаконно получать ежемесячные пособия, сообщили ИА REGNUM 28 мая в пресс-службе прокуратуры республики.

Установлено, что фигурант дела обратился в городской отдел Пенсионного фонда России с заявлением о назначении ему указанной выплаты. Он также представил подложное удостоверение, которое дает право на льготы, предусмотренные законом «О ветеранах». На основании этих документов злоумышленнику на пожизненной основе была назначена ежемесячная выплата. Таким образом, до выявления правонарушения подозреваемый успел получить более 215 тысяч рублей.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что для незаконного получения пенсионных выплат житель села Голотль Шамильского района Дагестана увеличил свой возраст. Он, как выяснило следствие, приписал себе девять лет, став 66-летним. В течение почти трёх лет злоумышленник получал неположенную ему пенсию, сумма которой составила 294 тысячи рублей.