Арашуков просил припугнуть, а получилось убийство — свидетель

Москва, , 16:29 — REGNUM Свидетель по делу бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова утверждает, что тот не «заказывал» убийство политического деятеля Фраля Шебзухова. Он поручил побить своего оппонента, но исполнители перестарались. Об этом заявил в своих показаниях свидетель Рустам Копсергенов, пишет РИА Новости.

По данным издания, Копсергенов нашел четверых исполнителей — Магомета Джубуева, Алика Татаркулова, Султана Джанкезова и Назима Кущетерова. Они встретили Шебзухова возле дома, начали избивать бейсбольными битами, но тот вырвался и побежал. Испугавшись, что политик достанет оружие, преступники застрелили его. За свое участие в убийстве они получили 500 тыс. рублей от заказчика. В 2013 году участники преступления были осуждены на сроки от 14,5 до 19 лет лишения свободы.

В настоящее время следствие считает Арашукова заказчиком преступления, а Копсергенова — организатором. Его дело расследуется отдельно от дела экс-сенатора. По данным СМИ, сегодня, 28 мая, в Мосгорсуде обжаловалось продление ареста Копсергенову. Однако суд оставил его в СИЗО, где он находится с декабря 2017 года.

Читайте также: Сенатору Арашукову предъявлено обвинение в участии в ОПС и убийствах

Как сообщало ИА REGNUM бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков был задержан 30 января 2019 года по подозрению в совершении трех преступлений: участии в преступном сообществе, давлении на свидетеля и причастности к убийствам советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова и заместителя председателя общественного молодежного движения «Адыгэ-Хасэ» Карачаево-Черкесской Республики Аслана Жукова.

Оба убийства были совершены в 2010 году. Фраль Шебзухов был убит 12 мая. На него напали и избили трое неизвестных в масках, а когда он попытался бежать, выстрелили в него. Политик скончался по дороге в больницу.

14 марта того же года был убит активист черкесского молодежного движения «Адыгэ Хасэ» Аслан Жуков. Подозреваемым по делу проходил Расул А. В 2012 году он признался в совершении преступления, однако суд оправдал его. Спустя шесть лет отпущенный на свободу добровольно явился в следственные органы и написал явку с повинной, настаивая на том, что именно он совершил убийство Жукова за 1 млн рублей, а заказчиком назвал сенатора Арашукова.

Расследование обоих дел явно тормозилось, после задержания весной 2019 года высокопоставленных лиц в СКР и МВД по региону стало ясно, почему — они были друзьями Арашукова. И лишь после передачи дела в главк и публичной огласке появилась надежда, что убийцы будут найдены.

Читайте также: Подозреваемый в убийстве назвал заказчиком сенатора от Карачаево-Черкесии