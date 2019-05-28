Спасение редких видов: в ростовском зоопарке родился «краснокнижный» такин

Ростов-на-Дону, , 16:28 — REGNUM Сотрудники ростовского зоопарка отмечают очередную победу в борьбе за сохранение редких видов животных. Так, в начале мая здесь появился на свет детёныш такина-мишми, занесённого в Международную Красную книгу. О радостном событии работники зоосада сообщили в своём паблике в социальных сетях.

«Ростовский-на-Дону зоопарк празднует очередную победу, победу в борьбе за сохранение редких видов. 5 мая у нас родился такин-мишми! В 2018 году мы уже радовались рождению девочки, которую назвали Агата. В этом году тоже радуемся, и — опять девочке», — отмечается в сообщении.

Сотрудники зоопарка говорят, что такин-мишми — один из самых наименее изученных видов диких копытных. В ростовский зоопарк эти животные прибыли в 2012 году из Чехии ещё детёнышами. Спустя шесть лет у такинов родилась девочка.

Обитают такины в горах северо-востока Индии, Тибета, Непала, провинциях Китая Сычуань и Шаньси на высоте 2−4,5 тыс. метров. Питаются травой, ветками бамбука и ивы. В неволе «краснокнижные» животные живут до 15 лет.