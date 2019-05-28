Оренбургский аэропорт отказался от иска к «Филипп Киркоров Продакшн»

Оренбург, , 16:20 — REGNUM Арбитражный Суд Оренбургской области рассмотрел в упрощенном порядке дело по исковому заявлению аэропорта «Оренбург» к ООО «Филипп Киркоров Продакшн» и прекратил производство, причиной стал отказ аэропорта от исковых требований, такая информация опубликована на портале электронного правосудия.

Стоит отметить, иск оренбургского аэропорта был принят в апреле 2019 года. Исковые требования составили 17 638 рублей, из которых 5157 рублей — задолженность по договору № 980/АП-2017 фрахтования воздушного судна (воздушный чартер) от 3 ноября 2017 года, а также 12 481 рубль — пени по пункту 4.3 договора за период с 18.12.2017 г. по 15.04.2019 г.

При принятии заявления судья предложил истцу в срок до 24 мая 2019 года представить: «Доказательства вручения копии иска и приложенных к нему документов ответчику (почтовое уведомление и/или распечатку с сайта «Почта России»), доказательства выполнения рейса, доказательства оплаты задолженности основной суммы по договору за рейс, доказательства оплаты ответчиком суммы задолженности за обработку самолета противообледенительной жидкостью в размере 5157 руб. 53 коп., дополнительные документальные доказательства в обоснование исковых требований (при наличии). Ответчику было предложено представить письменный мотивированный отзыв на исковое заявление по существу заявленных требований с указанием возражений относительно предъявленных к нему требований по каждому доводу, содержащемуся в исковом заявлении, со ссылкой на нормы права в порядке статьи 131 АПК РФ и доказательства.

Однако производство по делу прекратили. Арбитражный суд Оренбургской области вынес определение о возврате государственному унитарному предприятию Оренбургской области «Международный аэропорт «Оренбург» из федерального бюджета 2 тыс. рублей государственной пошлины.