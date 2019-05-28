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Больницу, станцию скорой помощи и вертолетную площадку построят в Ингушетии

Общество

Минстрой Ингушетии сообщил о планах на 2019 год

Магас, 28 мая 2019, 15:58 — REGNUM  В Ингушетии в 2019 году начнется масштабное строительство в сфере здравоохранения. Будет начат проект по возведению республиканской многопрофильной больницы на 450 мест, сообщили ИА REGNUM 28 мая в пресс-службе министерства Ингушетии.

Подрядчиком выступает ООО «РТ-СоцСтрой». Новое медицинское учреждение будет построено поблизости от перинатального центра в районе исторического памятника Аби-Гув. Под больницу отведен земельный участок площадью 8,5 гектара. Медцентр будет состоять из основного, амбулаторного и патологоанатомического корпусов, а также станции скорой помощи и вертолетной площадки.

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Стоит отметить, что на днях глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров обсудил вопрос строительства еще одного объекта здравоохранения с академиком РАН, профессором Константином Лядовым. Речь шла о создании в республике реабилитационного центра с использованием технологий цифровой медицины. Такой центр впервые будет создан в СКФО. С его помощью можно будет оказывать помощь пациентам после инсультов и различных травм.

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