Больницу, станцию скорой помощи и вертолетную площадку построят в Ингушетии

Магас, , 15:58 — REGNUM В Ингушетии в 2019 году начнется масштабное строительство в сфере здравоохранения. Будет начат проект по возведению республиканской многопрофильной больницы на 450 мест, сообщили ИА REGNUM 28 мая в пресс-службе министерства Ингушетии.

Подрядчиком выступает ООО «РТ-СоцСтрой». Новое медицинское учреждение будет построено поблизости от перинатального центра в районе исторического памятника Аби-Гув. Под больницу отведен земельный участок площадью 8,5 гектара. Медцентр будет состоять из основного, амбулаторного и патологоанатомического корпусов, а также станции скорой помощи и вертолетной площадки.

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Стоит отметить, что на днях глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров обсудил вопрос строительства еще одного объекта здравоохранения с академиком РАН, профессором Константином Лядовым. Речь шла о создании в республике реабилитационного центра с использованием технологий цифровой медицины. Такой центр впервые будет создан в СКФО. С его помощью можно будет оказывать помощь пациентам после инсультов и различных травм.