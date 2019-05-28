В Мособлдуме назвали причину травмирования ребёнка в Ногинске

Ногинск, Московская область, , 17:13 — REGNUM Причину нападения на ребёнка в подмосковном Ногинске следует искать в домашнем насилии, заявил корреспонденту ИА REGNUM заместитель председателя Московской областной думы Игорь Чистюхин («Справедливая Россия»). Депутат прокомментировал возможную причину появления множественных травм на теле двухлетнего ребенка.

«Если говорить об истории с мальчиком из Ногинска, которого, якобы, утащили и покусали собаки, то в этой истории всё не так однозначно. По крайней мере, по моей информации. Ребенок действительно в больнице с многочисленными ушибами, травмами, ссадинами, но рваных ран и следов укусов собак на теле нет. Поэтому, вполне вероятно, что речь в данном конкретном случае будет идти о домашнем насилии», — заявил Игорь Чистюхин.

Вместе с тем, парламентарий отметил, что проблема безнадзорных собак остаётся актуальной для Московской области, и периодически он сталкивается с данной темой во время депутатских приёмов.

Чистюхин напомнил, что с 1 января 2019 года в силу выступили изменения в федеральное законодательство, согласно которым в полномочия и обязанности власти «регулирование численности» собак уже не входит.

«В Московской области местные органы власти обязаны лишь отловить, стерилизовать, вакцинировать от бешенства собаку и выпустить её обратно на улицу. По моему мнению, целесообразно ужесточение требований к местным органам в данной сфере, но при этом нам важно помнить о гуманном отношении к животным, в том числе и безнадзорным», — заключил он.

Напомним, 26 мая в подмосковном Ногинске пропал двухлетний ребёнок. Его удалось обнаружить спустя несколько часов поиска в канализационной канаве. По информации родителей, мальчика утащили бродячие собаки и нанесли ему множественные укусы. Однако впоследствии выяснилось, что многим ранам на теле ребёнка свыше трёх дней, и малыш мог стать жертвой побоев со стороны собственных родителей.

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