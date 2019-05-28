В южнокорейском Пусане ограничат скорость передвижения такси

Пусан, Южная Корея, , 15:54 — REGNUM Со второй половины 2019 года скорость такси в южнокорейском Пусане снизят на 10 км/ч. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, скорость данных транспортных средств будет ограничена на главных дорогах (за исключением скоростной автомагистрали) до 50 км/ч, а на проселочных дорогах — до 30 км/ч.

Кроме того, согласно результатам эксперимента, проведенного на нескольких участках дороги, стоимость и время проезда на такси с ограничением и без ограничением по скорости практически не изменилась.

«На территории города мы ограничим скорость передвижения таксистов на 10 км/ч, чтобы сократить количество дорожно-транспортных происшествий при участии таксистов. Кроме того, нам удалось доказать, что ограничение скорости не влияет на общее время и стоимость поездки. Мы сделаем все возможное, чтобы дороги города стали еще безопаснее», — сообщили представители полицейское управление города Пусана.