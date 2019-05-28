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В южнокорейском Пусане ограничат скорость передвижения такси

Общество

Скорость передвижения такси будет снижена на 10 км/ч

Пусан, Южная Корея, 28 мая 2019, 15:54 — REGNUM  Со второй половины 2019 года скорость такси в южнокорейском Пусане снизят на 10 км/ч. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, скорость данных транспортных средств будет ограничена на главных дорогах (за исключением скоростной автомагистрали) до 50 км/ч, а на проселочных дорогах — до 30 км/ч.

Кроме того, согласно результатам эксперимента, проведенного на нескольких участках дороги, стоимость и время проезда на такси с ограничением и без ограничением по скорости практически не изменилась.

«На территории города мы ограничим скорость передвижения таксистов на 10 км/ч, чтобы сократить количество дорожно-транспортных происшествий при участии таксистов. Кроме того, нам удалось доказать, что ограничение скорости не влияет на общее время и стоимость поездки. Мы сделаем все возможное, чтобы дороги города стали еще безопаснее», — сообщили представители полицейское управление города Пусана.

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Автотранспортные перевозки
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