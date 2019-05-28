«Храмы всегда строились в скверах» — священник о протестах в Екатеринбурге

Москва, , 16:10 — REGNUM Требовать, чтобы православные храмы строились в самых неудобных и удалённых местах, неуместно — в России исторически церкви строили в самых красивых и центральных территориях населённых пунктов. Об этом 28 мая сообщил руководитель пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси священник Александр Волков во время пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По словам отца Александра, Русская православная церковь (РПЦ) всегда прислушивается к мнению людей. При этом место строительства храма в Екатеринбурге, против которого активно выступают отдельные граждане, предложили именно местные власти. При этом РПЦ готова идти на компромиссы, однако на них не идут сами протестующие.

«Никакой бескомпромиссности нет. Бескомпромиссность есть со стороны людей, которые ломают заборы и выступают против строительства храма. Хочется диалога, но диалог — это обоюдное движение. Но противники строительства храма со своей стороны что-то предлагают? У них есть позиция, которой они готовы следовать. Поменяют это место на другое, а туда тоже придут люди, которые скажут: а мы и здесь храм не хотим. Это совсем небольшая часть общественности, которая выступает против строительства храма в Екатеринбурге. Надо успокоиться, вдохнуть. Если бы противники строительства храма вышли бы и сказали «а давайте закроем все пивные ларьки в Екатеринбурге», насколько больше пользы было бы для жителей?» — спросил священник.

Также отец Александр напомнил, что в России для строительства храмов всегда отводились лучшие места.

«Храмы всегда строились в скверах, охранных зонах. Русский человек всегда строил храм в лучшем месте, самом красивым, самом зелёном. И никогда не возникал вопрос о том, что даме с собачкой будет неудобно гулять. Сейчас времена изменились, но тем не менее это наш генетический код. Думаю, это понятно, что храм должен стоять в центре города. Это настолько понятно, что мэрия Парижа выделила место под строительство храма в центре Парижа. И никто из парижан не возмущался. У нас есть проблема переноса нашей проблемы с целого на часть. Пусть мэрия Екатеринбурга высаживает зелёные насаждения. И место в этом сквере предложили власти. Место выделили, прошли публичные слушания, всё было законно, а теперь говорят: будем пересматривать. Но храм в Екатеринбурге построят, пусть не в том месте, где планировалось сейчас. Этот храм станет доминантой Екатеринбурга и знаковым местом для общественности. Люди помирятся, успокоятся. Может, место поменяют. Но нужно шире посмотреть на ситуацию. Русский город без храма — не город. Русский человек нуждается в храме», — отметил отец Александр.

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