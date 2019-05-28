Путин поздравил Музей русского зарубежья с открытием

Москва, , 15:30 — REGNUM Сегодня, 28 мая, президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам и гостям торжественной церемонии открытия Музея русского зарубежья, сообщается на сайте Кремля.

Президент отметил, что сотрудниками Дома русского зарубежья им. Солженицына была собрана впечатляющая коллекция архивных документов, книг, картин, фотографий, посвящённых Русскому миру.

Создание этого уникального культурно-просветительского и экспозиционного пространства — важный и востребованный проект в сфере международного гуманитарного взаимодействия.

«Музей обязательно станет авторитетной диалоговой площадкой и послужит укреплению культурного, научного сотрудничества между нашими соотечественниками во всём мире», — выразил уверенность Путин.

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Как сообщает ИА REGNUM, 28 мая в Москве в Доме русского зарубежья им. Солженицина открылся Музей русского зарубежья. Постоянная экспозиция расположилась на двух этажах нового четырехэтажного здания.

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