Экономия от резонансного слияния школ Перми составит примерно 1 млн рублей

Пермь, , 16:11 — REGNUM В Перми на заседании гордумы после отчёта мэра Дмитрия Самойлова о работе муниципальных чиновников за 2018 год депутаты подняли вопрос об укрупнении школ, а сумму экономии от объединения пермских школ №48 и №49 оценили в стоимость банкета мэрии на День города, сообщает Накануне.RU.

Вопрос задала депутат Вероника Куликова. Она подчеркнула, что по объему финансирования муниципальная программа «Образование» занимает почти 46% и имеет, согласно отчету, высокую степень эффективности и реализации. Однако в последнее время активно обсуждается тема планируемой оптимизации в сфере образования, которая вызывает беспокойство граждан.

«Цели непонятны. Например, планируемая экономия от оптимизации по резонансному вопросу слияния №48 и №49 школы — порядка миллиона рублей в год. Не хотелось бы, но приведу такой пример: такую же сумму администрация планирует потратить на ежегодный банкет в честь Дня города. Судя по меню, с шашлыками из лосося и тостами с грушей. Вопрос связан не с меню, а с тем, зачем оптимизировать, а значит реформировать ту сферу, которая, судя по отчету, эффективно работает?» — обратилась к мэру Куликова.

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Дмитрий Самойлов подтвердил, что «дело действительно не в меню», а вопросом реорганизации школ в Перми чиновники занимаются уже несколько лет. При этом в каждом конкретном случае проделывается большая работа — аналитика, предпроектные решения, обсуждения с депутатским корпусом, родительским сообществом, педагогическими коллективами.

«Каждая реорганизация должна приносить положительный результат для реорганизуемых учреждений, потому что чаще всего к флагману, лидеру присоединяется учреждение, которое не обладает такими возможностями. И на роль руководителя флагманского учреждения ставится человек, который обладает лидерским потенциалом и выводит учреждение с низов рейтинга, сначала в середину, а потом вверх», — сказал градоначальник.

Он подчеркнул, что система образования должна быть конкурентоспособной и эффективной и реорганизация — это один из процессов.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, активные родители детей, посещающих школы № 48 и 49 выступают против слияния образовательных учреждений. Родительское сообщество в апреле организовало митинг. На акции протеста требовали отправить в отставку замглавы Перми Людмилу Гаджиеву, а также собирали подписи за приостановление реформы за строительство нового дополнительного школьного корпуса в Рабочем посёлке.

В то время, как протестующие против слияния школ родители говорят о недостатках реформы, чиновники пытаются убедить в эффективности и качественно новом уровне образования от процесса слияния образовательных учреждений. Родители до сих пор не сдаются и намерены выйти на новую акцию протеста. Между тем, к протесту присоединились и ученики школы № 48. Детской реакцией на действия чиновников стало создание профкома «Ученик».

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