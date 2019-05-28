РПЦ сдержано-позитивно оценивает действия нового президента Украины

Москва, , 15:29 — REGNUM В Русской православной церкви (РПЦ) деятельность нового президента Украины Владимира Зеленского на данный момент оценивают «сдержанно-позитивно». Об этом 28 мая сообщил руководитель пресс-службы патриарха Московского и всея Руси священник Александр Волков во время пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Мы исходим из того, что пока что Зеленский не сделал никаких недружественных шагов в отношении Украинской православной церкви. Мы рассчитываем, что и впредь таких шагов сделано не будет. Мы рассчитываем, что его команда не будет повторять ошибок прежних политиков. Пока что, по состоянию на сейчас, мы сдержанно-позитивно оцениваем действия новых властей. Но пока оценивать особо нечего. Когда будут какие-то действия, тогда можно будет говорить о начале диалога», — сказал отец Александр.

Также священник сообщил что патриарх Московский и всея Руси Кирилл ставил на встрече с главой Совета Европы Турбьёрном Ягландом 27 мая вопрос о притеснении на Украине прихожан РПЦ.

Как сообщало ИА REGNUM, в РПЦ сообщили о нехватке православных храмов в крупных городах России.

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