Над Ессентуками прогремел международный пиротехнический чемпионат

Ессентуки, Ставропольский край, , 15:30 — REGNUM Международный чемпионат пиротехнического искусства «PyroFivePeaks 2019» в этом году случился в Ессентуках. Можно сказать, что к водам в этот раз добавились «огонь и медные трубы». За три фестивальных дня уничтожено 30 тонн пиротехнических зарядов и «прокачано» 250 тысяч киловатт звука.

В шоу состязании на территории местного аэродрома участвовало восемь команд из Испании, Китая, Болгарии, Беларуси, Казахстана и России. По мнению жюри, Гран-при международного фестиваля фейерверков PyroFivePeaks 2019 получила компания «Большой праздник» из России.

Отмечены были и другие, но каждая по-своему: «Лучшее художественное воплощение темы фестиваля» компания «Асико» (Болгария); «Самый яркий творческий образ» команда из Казахстана; «Лучшая постановка пиротехнического шоу» команда из Китая.

Команда республики Беларусь была названа самой оригинальной, а российскую команду «АриоАртс» наградили за инновационность и технологичность пиротехнической постановки. В самом конце отжигали испанцы и многих заставили задержаться и не прятаться от начинающегося дождя. Но оно того стоило. Вполне вероятно, что по итогам зрительского голосования они бы стали победителями, если бы не одно «но». Команда из Испании выступала с внеконкурсным показом.

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