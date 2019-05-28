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Над Ессентуками прогремел международный пиротехнический чемпионат

Общество

В этом году Ставропольский край принял у себя пиротехников со всего мира, организовав масштабное конкурсное шоу

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Над Ессентуками прогремел международный пиротехнический чемпионат
Игорь Кожевников © ИА REGNUM
PyroFivePeaks 2019 в Ессентуках

Ессентуки, Ставропольский край, 28 мая 2019, 15:30 — REGNUM  Международный чемпионат пиротехнического искусства «PyroFivePeaks 2019» в этом году случился в Ессентуках. Можно сказать, что к водам в этот раз добавились «огонь и медные трубы». За три фестивальных дня уничтожено 30 тонн пиротехнических зарядов и «прокачано» 250 тысяч киловатт звука.

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Развлечения для гостей на фестивале
Игорь Кожевников © ИА REGNUM
Развлечения для гостей на фестивале
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Начало шоу
Игорь Кожевников © ИА REGNUM
Начало шоу
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PyroFivePeaks 2019 в Ессентуках
Игорь Кожевников © ИА REGNUM
PyroFivePeaks 2019 в Ессентуках

В шоу состязании на территории местного аэродрома участвовало восемь команд из Испании, Китая, Болгарии, Беларуси, Казахстана и России. По мнению жюри, Гран-при международного фестиваля фейерверков PyroFivePeaks 2019 получила компания «Большой праздник» из России.

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Развлечения для гостей на фестивале
Игорь Кожевников © ИА REGNUM
Развлечения для гостей на фестивале
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Развлечения для гостей на фестивале
Игорь Кожевников © ИА REGNUM
Развлечения для гостей на фестивале
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Гости начали собираться с вечера
Игорь Кожевников © ИА REGNUM
Гости начали собираться с вечера
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PyroFivePeaks 2019 в Ессентуках
Игорь Кожевников © ИА REGNUM
PyroFivePeaks 2019 в Ессентуках

Отмечены были и другие, но каждая по-своему: «Лучшее художественное воплощение темы фестиваля» компания «Асико» (Болгария); «Самый яркий творческий образ» команда из Казахстана; «Лучшая постановка пиротехнического шоу» команда из Китая.

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PyroFivePeaks 2019 в Ессентуках
Игорь Кожевников © ИА REGNUM
PyroFivePeaks 2019 в Ессентуках
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PyroFivePeaks 2019 в Ессентуках
Игорь Кожевников © ИА REGNUM
PyroFivePeaks 2019 в Ессентуках
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PyroFivePeaks 2019 в Ессентуках
Игорь Кожевников © ИА REGNUM
PyroFivePeaks 2019 в Ессентуках
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PyroFivePeaks 2019 в Ессентуках
Игорь Кожевников © ИА REGNUM
PyroFivePeaks 2019 в Ессентуках
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PyroFivePeaks 2019 в Ессентуках
Игорь Кожевников © ИА REGNUM
PyroFivePeaks 2019 в Ессентуках
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PyroFivePeaks 2019 в Ессентуках
Игорь Кожевников © ИА REGNUM
PyroFivePeaks 2019 в Ессентуках
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Небо затянуло тучами
Игорь Кожевников © ИА REGNUM
Небо затянуло тучами

Команда республики Беларусь была названа самой оригинальной, а российскую команду «АриоАртс» наградили за инновационность и технологичность пиротехнической постановки. В самом конце отжигали испанцы и многих заставили задержаться и не прятаться от начинающегося дождя. Но оно того стоило. Вполне вероятно, что по итогам зрительского голосования они бы стали победителями, если бы не одно «но». Команда из Испании выступала с внеконкурсным показом.

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PyroFivePeaks 2019 в Ессентуках
Игорь Кожевников © ИА REGNUM
PyroFivePeaks 2019 в Ессентуках
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PyroFivePeaks 2019 в Ессентуках
Игорь Кожевников © ИА REGNUM
PyroFivePeaks 2019 в Ессентуках
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PyroFivePeaks 2019 в Ессентуках
Игорь Кожевников © ИА REGNUM
PyroFivePeaks 2019 в Ессентуках
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Дождь не помешал продолжить фестиваль
Игорь Кожевников © ИА REGNUM
Дождь не помешал продолжить фестиваль
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PyroFivePeaks 2019 в Ессентуках
Игорь Кожевников © ИА REGNUM
PyroFivePeaks 2019 в Ессентуках

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regnum author Игорь Кожевников
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