В Алма-Атинской области за взятки осудили экс-главу транспортной инспекции

Нур-Султан, , 15:28 — REGNUM Талды-Курганский городской суд Алма-Атинской области Казахстана приговорил бывшего руководителя инспекции транспортного контроля области к штрафу в размере 101,3 млн тенге ($267 тыс.). Об этом сообщили в агентстве по делам государственной службы и противодействия коррупции.

Бывший государственный служащий признан виновным по фактам получения взяток на системной основе за общее покровительство предпринимателей, занимающихся перевозками.

Он приговорён также к пожизненному лишению права занимать должности на государственной службе. Наряду с бывшим руководителем инспекции транспортного контроля осуждены еще четыре должностных лица.

Напомним, 28 мая в комитете национальной безопасности Казахстана сообщили, что 20 сотрудников таможни подозреваются в получении взяток путем вымогательства.

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