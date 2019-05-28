Вторник, 28 Мая 2019 года
15:28:59 МСК

В Алма-Атинской области за взятки осудили экс-главу транспортной инспекции

Общество

Размер штрафа составил 35-кратный размер взятки

Нур-Султан, 28 мая 2019, 15:28 — REGNUM  Талды-Курганский городской суд Алма-Атинской области Казахстана приговорил бывшего руководителя инспекции транспортного контроля области к штрафу в размере 101,3 млн тенге ($267 тыс.). Об этом сообщили в агентстве по делам государственной службы и противодействия коррупции.

Бывший государственный служащий признан виновным по фактам получения взяток на системной основе за общее покровительство предпринимателей, занимающихся перевозками.

Он приговорён также к пожизненному лишению права занимать должности на государственной службе. Наряду с бывшим руководителем инспекции транспортного контроля осуждены еще четыре должностных лица.

Напомним, 28 мая в комитете национальной безопасности Казахстана сообщили, что 20 сотрудников таможни подозреваются в получении взяток путем вымогательства.

Читайте также: Более 20 сотрудников таможни в Казахстане подозреваются в коррупции

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Коррупция и борьба с ней
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить