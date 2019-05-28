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Глава МВД Франции уверен в причастности подозреваемого к взрыву в Лионе

Общество

Полиция подозревает в организации взрыва в Лионе студента-программиста из Алжира

Париж, 28 мая 2019, 15:23 — REGNUM  Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер выразил уверенность, что полиция задержала виновного в организации взрыва в Лионе в лице студента-программиста 24-х летнего выходца из Алжира, передает Le Figaro.

«Подозреваемый по-прежнему не очень разговорчивый. Но, поскольку я говорю с вами, я не сомневаюсь, в том, что мы задержали человека, ответственного за теракт», — заявил глава МВД Франции в эфире одного из телеканалов.

По его словам, предполагаемый исполнитель нападения «определенно» намеревался убить.

«На данный момент мы знаем, что нам удалось избежать катастрофы», — подчеркнул министр.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 мая 2019 года во французском городе Лион сработало взрывное устройство, в результате которого пострадали 13 человек, в том числе восемь женщин и девочка 10-ти лет.

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